Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла первое место в командном зачете на ЧЕ

Сборная Азербайджана по вольной борьбе завоевала первое место в командном зачете на чемпионате Европы U-20 в сербском Нови-Саде.
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Завоевав одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую медали, наша сборная набрала 132 очка и в очередной раз стала чемпионом Европы в командном зачете.
Второе место заняла Турция (125 очков), третье – Грузия (99 очков).
Отметим, что золото завоевал Хетаг Карсанов (97 кг), серебряные медали взяли Васиф Багиров (57 кг), Джамал Аббасов (61 кг), Садиг Мустафазаде (86 кг) и Анар Джафарли (92 кг), а Юсиф Дурсунов (125 кг) удостоился бронзы.