Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла первое место в командном зачете на ЧЕ

Сборная Азербайджана по вольной борьбе завоевала первое место в командном зачете на чемпионате Европы U-20 в сербском Нови-Саде.

Сборная Азербайджана по вольной борьбе завоевала первое место в командном зачете на чемпионате Европы U-20 в сербском Нови-Саде.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, на пьедестал почета поднялись шесть членов команды.

Завоевав одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую медали, наша сборная набрала 132 очка и в очередной раз стала чемпионом Европы в командном зачете.

Второе место заняла Турция (125 очков), третье – Грузия (99 очков).

Отметим, что золото завоевал Хетаг Карсанов (97 кг), серебряные медали взяли Васиф Багиров (57 кг), Джамал Аббасов (61 кг), Садиг Мустафазаде (86 кг) и Анар Джафарли (92 кг), а Юсиф Дурсунов (125 кг) удостоился бронзы.