Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы

Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала первой на чемпионате Европы U-17 в сербском городе Нови-Сад.
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Азербайджан на 36 очков опередил Армению, занявшую второе место, а Турция с 119 очками определилась на третьем месте.
Отметим, что под руководством старшего тренера Аскерхана Новрузова, тренеров Вахида Мамедова и Ровшана Гаджиева золото завоевали Магомед Исмайылов (51 кг) и Иса Юсибов (65 кг), серебро - Гусейн Исмайылов (60 кг) и Магомед Гантемиров (110 кг), бронзу - Гаджигусейн Ахмедзаде (48 кг) и Гусейн Гусейнов (55 кг).