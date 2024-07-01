Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы

Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала первой на чемпионате Европы U-17 в сербском городе Нови-Сад.

Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала первой на чемпионате Европы U-17 в сербском городе Нови-Сад.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, юношеская сборная страны по вольной борьбе, завоевав на континентальном первенстве 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, набрала 160 очков и стала чемпионом в командном зачете.

Азербайджан на 36 очков опередил Армению, занявшую второе место, а Турция с 119 очками определилась на третьем месте.

Отметим, что под руководством старшего тренера Аскерхана Новрузова, тренеров Вахида Мамедова и Ровшана Гаджиева золото завоевали Магомед Исмайылов (51 кг) и Иса Юсибов (65 кг), серебро - Гусейн Исмайылов (60 кг) и Магомед Гантемиров (110 кг), бронзу - Гаджигусейн Ахмедзаде (48 кг) и Гусейн Гусейнов (55 кг).