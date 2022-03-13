Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы (ФОТО)

В болгарском Пловдиве завершился чемпионат Европы по борьбе среди юношей до 23 лет.

В болгарском Пловдиве завершился чемпионат Европы по борьбе среди юношей до 23 лет.

Как передает Report, борцы вольного стиля добились исторического успеха в континентальном первенстве. Таким образом, команда Азербайджана под руководством тренеров Арифа Абдуллаева, Джабраила Гасанова и Ровшана Гаджиева завоевала 7 медалей.

Зираддин Байрамов (65 кг), Джабраил Гаджиев (74 кг), Абубакр Абакаров (86 кг) и Ислам Ильясов (97 кг) победили всех своих соперников и стали чемпионами Европы. Бронзовые медали завоевали Тофик Алиев (57 кг), Ашраф Аширов (79 кг) и Айдын Ахмедов (125 кг).

Таким образом, сборная, представленная в 9 весовых категориях из 10, завоевала 4 золотые и 3 бронзовые медали. В итоге наша команда набрала 159 очков и стала чемпионом Европы в общекомандном зачете. Турция (151) заняла второе место, а Грузия (149) – третье место.

Отметим, что этот результат является лучшим в истории нашей национальной сборной в чемпионатах Европы по вольной борьбе среди юношей до 23 лет и по количеству медалей и по командному зачету.