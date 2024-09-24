Сборная Азербайджана по вольной борьбе находится на учебно-тренировочных сборах в Беларуси

Сборная Азербайджана по вольной борьбе проводит учебно-тренировочные сборы в Минске (Беларусь).

Сборная Азербайджана по вольной борьбе проводит учебно-тренировочные сборы в Минске (Беларусь).

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации борьбы Азербайджана, сборы проходят в Спортивном центре "Стайки" совместно с белорусской командой и продлятся до 5 октября.

Учебно-тренировочные сборы под руководством главного тренера Хетага Гозюмова, старшего тренера Джабраила Гасанова и тренеров Таймураза Кокоева и Шарифа Шарифова проводятся в рамках подготовки к чемпионатам среди взрослых и молодежи, запланированным в Албании в октябре.