Сборная Азербайджана по волейболу выступит на Исламиаде основным составом

© Report.az

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Женская сборная Азербайджана по волейболу выступит на организуемых в Баку IV Играх исламской солидарности основным составом. Об этом Report сообщила менеджер сборной Оксана Курт.

Она отметила, что и основная, и юниорская сборные с 7 апреля находятся на тренировочных сборах в Баку. После прохождения спортсменками медосмотра, согласно программе, они приступили к тренировкам. В основном составе нет легионеров: "Ксения Позняк выступает в "Бешикташ", а Яна Кулан в "Чанаккале Блд." Чемпионат Турции закончится в первых числах мая. Они приедут сразу после этого. Одина Байрамова, выступающая в итальянском Firenze приедет в конце апреля, Полина Рагимова, выступающая в японском Toyota - к началу Исламиады".

Для прохождения второго тура подготовок основная команда отправится 15 апреля в словенский город Марибор, а юниоры - в Губу. По словам О. Курт, сейчас в команде нет спортсменок с серьезными травмами: "До 2 мая мы будет в Мариборе, 4 мая в Баку приедет сборная Беларуси. Мы планируем два проверочных матча с ними. Основная команда проведет 3 матча, юниоры - 2".

По мнению менеджера сборной Азербайджана, Турция на IV Игры исламской солидарности прибудет не основным составом: "Я не думаю, что они приедут в Баку основным составом. Они будут готовиться к чемпионату мира, который состоится после Исламиады. Возможно будет второй или третий состав, но мы выступим основным составом".

Отметим, что IV Игры исламской солидарности состоятся 12-22 мая в Баку.