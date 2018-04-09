Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла второе место на Кубке мира в США - ОБНОВЛЕНО

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла второе место на Кубке Мира в США, уступив в финале турнира хозяевам ковра американцам со счетом 6:4, сообщает Report.

Азербайджан - США:

57 кг. Георги Едишерашвили - Гильман Т. 8:7

61 кг. Афган Хашалов - Мапл К. 2-6

65 кг. Гаджи Алиев - Стайбер Л. 3-6

70 кг. Джошгун Азимов (победа) - Грин Дж.4-4

74 кг Гаджимурад Омаров - Барроу Дж. - 0:7

79 кг. Джабраил Гасанов - Дейк К - 3:5

86 кг. Александр Гостиев - Тейлор Д. -2:12

92 кг. Асланбек Альборов (победа) - Кокс Дж. - 4:4

97 кг. - Роман Бекиров - Снайдер К - 3:14

125 кг. Джамаледдин Магомедов - Гваздовски Н. 4:3

Отметим, что азербайджанские борцы одержали три победы в группе «В», одолев команды Кубы (8:2), Казахстана (9:1) и Монголии (7:3).

***23:56

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по вольной борьбе вышла в финал Кубка Мира, который проходит в Айове (США).

Как сообщает Report, сборная Азербайджана в состав которой входят Георги Едишерашвили, (57 кг), Афган Хашалов (61 кг), Ахмеднаби Гварзатилов (61 кг), Агагусейн Мустафаев (65 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Джошгун Азимов (70 кг), Гаджимурад Омаров (74 кг), Джабраил Гасанов (79 кг), Александр Гостиев (86 кг), Асланбек Алборов (92 кг), Роман Бекиров (97 кг) и Джамаледдин Магомедов (125 кг) обыграла во втором и третьем туре команды Казахстана и Монголии и вышла в финал.

В решающей схватке азербайджанские борцы встретятся с командой США.