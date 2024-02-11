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Сборная Азербайджана по тхэквондо примет участие в двух международных соревнованиях в Иране

Сборная Азербайджана по тхэквондо примет участие в двух международных соревнованиях в Иране Сборная Азербайджана по тхэквондо примет участие в двух международных соревнованиях в Иране.
Индивидуальные
11 февраля 2024 г. 13:46
Сборная Азербайджана по тхэквондо примет участие в двух международных соревнованиях в Иране

Сборная Азербайджана по тхэквондо примет участие в двух международных соревнованиях в Иране.

Как сообщает Report, коллектив сначала попробует силы на турнире Fajr Open категории G1 в столице Тегеране с 12 по 15 февраля, а позднее, 16-19 февраля - WT President's Cup категории G2.

В сборную, которую возглавляют старший тренер мужской сборной Эльнур Аманов, старший тренер женской сборной Сэульби Ли и тренер Захид Мамедов, вошли Сайяд Дадашов (58 кг), Рахид Велиев, Хыдыр Мамедов (оба 54 кг), Руслан Сеидов, Мелик Аббасов, Юсиф Гурбанов, Адиль Эйвазов (все 58 кг), Рияд Ширалиев, Пярвиз Искандеров (оба 63 кг), Яшар Мамедли, Вагиф Гаджиев, Ханлар Ханахмедов, Вугар Багиров (все 68 кг), Алескер Алиев, Ниджат Исмаилзаде (оба 74 кг), Эльтадж Гафаров (80 кг), Талех Сулейманов (87 кг), Салима Гулиева (46 кг), Айлин Эйнуллаева (49 кг), Нигяр Абдуллаева (53 кг), Лейла Баширова, Наргиз Кязимова (обе 57 кг), Мейлин Мамедзаде (62 кг) и Нармин Ансари (67 кг).

Отметим, что команда отправилась в Тегеран 10 февраля и вернется на родину спустя 10 дней.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan taekvondo millisi İranda iki beynəlxalq yarışda iştirak edəcək

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