Сборная Азербайджана по сумо заняла второе место на чемпионате Европы в Швейцарии

Азербайджанские борцы сумо завоевали 7 медалей на проходящем в Ренане (Швейцария) чемпионате Европы U-18 и заняли второе место в общем зачете.
Как сообщает Report, спортсмены завоевали 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.
На высшую ступень пьедестала почета взошли Рауф Ядигарлы (в абсолютной весовой категории) и Джавидан Нехметов (70 кг). Второе место заняли Джошгун Калбиев (55 кг), Кямран Раджабли (70 кг) и Абдулла Шариф (90 кг), а третье - Рауф Ядигарлы (+100 кг).
В командных соревнованиях коллектив в составе Рауфа Ядигарлы, Мухаммеда Тамирова, Абдуллы Шарифа и Али Гумбатзаде завоевал бронзовую медаль.