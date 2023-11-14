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Сборная Азербайджана по сумо заняла второе место на чемпионате Европы в Швейцарии

Сборная Азербайджана по сумо заняла второе место на чемпионате Европы в Швейцарии Азербайджанские борцы сумо завоевали 7 медалей на проходящем в Ренане (Швейцария) чемпионате Европы среди юношей и девушек до 18 лет и заняли второе место в общем зачете.
Индивидуальные
14 ноября 2023 г. 15:11
Сборная Азербайджана по сумо заняла второе место на чемпионате Европы в Швейцарии

Азербайджанские борцы сумо завоевали 7 медалей на проходящем в Ренане (Швейцария) чемпионате Европы U-18 и заняли второе место в общем зачете.

Как сообщает Report, спортсмены завоевали 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

На высшую ступень пьедестала почета взошли Рауф Ядигарлы (в абсолютной весовой категории) и Джавидан Нехметов (70 кг). Второе место заняли Джошгун Калбиев (55 кг), Кямран Раджабли (70 кг) и Абдулла Шариф (90 кг), а третье - Рауф Ядигарлы (+100 кг).

В командных соревнованиях коллектив в составе Рауфа Ядигарлы, Мухаммеда Тамирова, Абдуллы Шарифа и Али Гумбатзаде завоевал бронзовую медаль.

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Версия на английском языке Azerbaijani sumo team ranks second at European Championships in Switzerland
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sumo yığması Avropa birinciliyində ikinci yeri tutub

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