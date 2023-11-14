Сборная Азербайджана по сумо заняла второе место на чемпионате Европы в Швейцарии

Сборная Азербайджана по сумо заняла второе место на чемпионате Европы в Швейцарии

Азербайджанские борцы сумо завоевали 7 медалей на проходящем в Ренане (Швейцария) чемпионате Европы среди юношей и девушек до 18 лет и заняли второе место в общем зачете.

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Азербайджанские борцы сумо завоевали 7 медалей на проходящем в Ренане (Швейцария) чемпионате Европы U-18 и заняли второе место в общем зачете. Как сообщает Report, спортсмены завоевали 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали. На высшую ступень пьедестала почета взошли Рауф Ядигарлы (в абсолютной весовой категории) и Джавидан Нехметов (70 кг). Второе место заняли Джошгун Калбиев (55 кг), Кямран Раджабли (70 кг) и Абдулла Шариф (90 кг), а третье - Рауф Ядигарлы (+100 кг). В командных соревнованиях коллектив в составе Рауфа Ядигарлы, Мухаммеда Тамирова, Абдуллы Шарифа и Али Гумбатзаде завоевал бронзовую медаль. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Azerbaijani sumo team ranks second at European Championships in Switzerland