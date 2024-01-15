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Сборная Азербайджана по пулевой стрельбе заняла 5-е место на Гран-при в Словении

Сборная Азербайджана по пулевой стрельбе заняла 5-е место на Гран-при в Словении Сборная Азербайджана по пулевой стрельбе заняла 5-е место на Гран-при в Руше (Словения).
Индивидуальные
15 января 2024 г. 11:21
Сборная Азербайджана по пулевой стрельбе заняла 5-е место на Гран-при в Словении

Сборная Азербайджана по пулевой стрельбе заняла 5-е место на Гран-при в Руше (Словения).

Как сообщает Report, сборная заняло пятое место в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров в смешанном командном виде.

Команда в составе Руслана Лунева и Нигяр Насировой набрала 571 очко. Победителем Гран-при стала сборная Чехии с 580 очками.

В индивидуальных соревнованиях Руслан Лунев (среди мужчин) и Нигяр Насирова (среди женщин) заняли 15-е место в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

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Версия на азербайджанском языке Güllə atıcılığı üzrə Azərbaycan millisi Qran-pridə 5-ci yeri tutub

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