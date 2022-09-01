Сборная Азербайджана по пляжной борьбе стала чемпионом мира

В румынском городе Констанце прошел чемпионат мира по пляжной борьбе среди юношей до 17 лет.

В румынском городе Констанце прошел чемпионат мира по пляжной борьбе среди юношей до 17 лет.

Как передает Report со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, страну на чемпионате мира представляли четыре спортсмена под руководством главного тренера Ояна Назариани и тренера Агагусейна Мустафаева.

Члены сборной Гусейн Севдимов (50 кг), Зия Геюшов (60 кг), Вюсал Алиев (70 кг) и Анар Джафарли (80 кг) показали наивысший результат, одолев всех своих соперников. Таким образом, сборная Азербайджана, набрав 100 очков, стала чемпионом мира в командном зачете.

Второе место заняла Молдова (61 очко), третье - Франция (48 очков).

Отметим, что сборная показала максимальный результат и на чемпионате Европы, который прошел в июле в греческом городе Катерини.