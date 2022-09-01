О нас

Сборная Азербайджана по пляжной борьбе стала чемпионом мира

Сборная Азербайджана по пляжной борьбе стала чемпионом мира В румынском городе Констанце прошел чемпионат мира по пляжной борьбе среди юношей до 17 лет.
Индивидуальные
1 сентября 2022 г. 20:55
Сборная Азербайджана по пляжной борьбе стала чемпионом мира

В румынском городе Констанце прошел чемпионат мира по пляжной борьбе среди юношей до 17 лет.

Как передает Report со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, страну на чемпионате мира представляли четыре спортсмена под руководством главного тренера Ояна Назариани и тренера Агагусейна Мустафаева.

Члены сборной Гусейн Севдимов (50 кг), Зия Геюшов (60 кг), Вюсал Алиев (70 кг) и Анар Джафарли (80 кг) показали наивысший результат, одолев всех своих соперников. Таким образом, сборная Азербайджана, набрав 100 очков, стала чемпионом мира в командном зачете.

Второе место заняла Молдова (61 очко), третье - Франция (48 очков).

Отметим, что сборная показала максимальный результат и на чемпионате Европы, который прошел в июле в греческом городе Катерини.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çimərlik güləşi üzrə Azərbaycan millisi dünya çempionu olub

Самое читаемое

Депутат: В Иране притесняют азербайджанцев, создавая все условия для армян
Депутат: В Иране притесняют азербайджанцев, создавая все условия для армян
26 августа 2022 г. 13:30
Польская армия набрала на службу более 13 тыс. добровольцев
Польская армия набрала на службу более 13 тыс. добровольцев
29 августа 2022 г. 06:38
Азерэнержи увеличил экспортные доходы на 7%
"Азерэнержи" увеличил экспортные доходы на 7%
31 августа 2022 г. 16:23
Игрок сборной Швейцарии из немецкого клуба перешел в Манчестер Сити
ФотоИгрок сборной Швейцарии из немецкого клуба перешел в "Манчестер Сити"
31 августа 2022 г. 22:28
Экспорт газа из Азербайджана в Турцию увеличился на 40%  
Экспорт газа из Азербайджана в Турцию увеличился на 40%  
1 сентября 2022 г. 10:49
Коллекция картин сооснователя Microsoft может уйти с молотка за рекордные $1 млрд
Коллекция картин сооснователя Microsoft может уйти с молотка за рекордные $1 млрд
26 августа 2022 г. 12:57
Аккредитованные в Азербайджане послы-нерезиденты ознакомились с ходом разминирования в Физули
ФотоАккредитованные в Азербайджане послы-нерезиденты ознакомились с ходом разминирования в Физули
26 августа 2022 г. 17:03
Греция задействовала С-300 для преследования турецких F-16
Греция задействовала С-300 для преследования турецких F-16
28 августа 2022 г. 12:00
Завтра в Ереване от Генпрокурора потребуют ареста Никола Пашиняна
Завтра в Ереване от Генпрокурора потребуют ареста Никола Пашиняна
29 августа 2022 г. 02:26
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из села Забух
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из села Забух
31 августа 2022 г. 12:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi