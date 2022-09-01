Сборная Азербайджана по пляжной борьбе стала чемпионом мира

В румынском городе Констанце прошел чемпионат мира по пляжной борьбе среди юношей до 17 лет.
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Члены сборной Гусейн Севдимов (50 кг), Зия Геюшов (60 кг), Вюсал Алиев (70 кг) и Анар Джафарли (80 кг) показали наивысший результат, одолев всех своих соперников. Таким образом, сборная Азербайджана, набрав 100 очков, стала чемпионом мира в командном зачете.
Второе место заняла Молдова (61 очко), третье - Франция (48 очков).
Отметим, что сборная показала максимальный результат и на чемпионате Европы, который прошел в июле в греческом городе Катерини.