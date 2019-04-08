Сборная Азербайджана по художественной гимнастике возвращается из Польши с 5-ю медалями

Юношеская сборная Азербайджана по художественной гимнастике завоевала золотую медаль на международном турнире "Кубка Ирины" в Варшаве, Польша.

Как сообщает Report, группа, в которую вошли Фарида Сафиярзаде, Милана Акперова, Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Сельджан Гаджизаде и Назрин Джафарзаде, заняла первое место в соревнованиях по многоборью.

Одна из гимнасток сборной страны Нармина Самедова принесла 2 золотых и одну бронзовую медали в копилку команды.

Арзу Джалилова завоевала серебряную медаль.