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Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе стала третьей в Европе

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе стала третьей в Европе Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе добилась успеха на чемпионате Европы U-23 в болгарском Пловдиве.
Индивидуальные
9 марта 2022 г. 21:56
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе стала третьей в Европе

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе добилась успеха на чемпионате Европы U-23 в болгарском Пловдиве.

Как передает Report, команда под руководством главного тренера Ровшана Байрамова, тренеров Акифа Алиева и Гасана Алиева завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. В итоге наши борцы с 102 очками заняли третье место в континентальном зачете.

На первом месте Грузия (138), на втором - Турция (133).

Отметим, что пятеро из шести азербайджанских борцов греко-римского стиля поднялись на пьедестал почета. Чемпионами континента стали Нихат Мамедли (60 кг) и Хасай Гасанлы (77 кг). Второе место заняли Зия Бабашов (63 кг), третьим довольствовались Лачин Велиев (87 кг) и Сархан Мамедов (130 кг).

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Версия на азербайджанском языке Yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan millisi Avropa 3-cüsü olub

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