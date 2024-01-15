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Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе одержала победу в турнире Zagreb Open

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе одержала победу в турнире Zagreb Open Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе одержала победу в турнире Zagreb Open в Хорватии.
Индивидуальные
15 января 2024 г. 09:38
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе одержала победу в турнире Zagreb Open

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе одержала победу в турнире Zagreb Open в Хорватии.

Как сообщает Report, команда под руководством Александра Тараканова завоевала две золотые и одну бронзовую медали.

Ульви Ганизаде (72 кг) и Санан Сулейманов (77 кг) поднялись на высшую ступень пьедестала почета, Хасрат Джафаров (67 кг) занял третье место. Мурад Мамедов (63 кг), Мурад Ахмадиев (97 кг) и Бека Канделаки (130 кг) прибавили очки в копилку команды, будучи пятыми в списке победителей.

В результате, сборная Азербайджана стала лучшей на Zagreb Open в командном зачете с 95 очками. Венгрия заняла второе место с 90 очками, а Турция - третье с 81 очком.

Отметим, что сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла четвертое место в командном зачете с 54 очками. Женская сборная заняла 12-е место с 31 очком.

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Версия на азербайджанском языке Yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan millisi “Zaqreb Open”in qalibi olub

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