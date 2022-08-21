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Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе добилась исторического успеха

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе добилась исторического успеха Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе добилась исторического успеха на чемпионате мира U-20 в столице Болгарии Софии.
Индивидуальные
21 августа 2022 г. 23:11
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе добилась исторического успеха

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе добилась исторического успеха на чемпионате мира U-20 в столице Болгарии Софии.

Как сообщает Report, несмотря на то, что сборная была представлена в 8 из 10 весовых категорий, в командном зачете она стала второй.

Под руководством старшего тренера Нураддина Раджабова, тренеров Эмина Ахмедова и Тураджа Гусейнли 5 из 8 спортсменов, принимавших участие на чемпионате, поднялись на пьедестал почета.

Чемпионами мира стали Нихад Гулузаде (55 кг), Кянан Абдуллазаде (67 кг) и Гурбан Гурбанов. Нихат Мамедли (60 кг) и Лачын Велиев (82 кг) завоевали бронзовые медали. Таким образом, национальная сборная, завоевав 3 золотые и 2 бронзовые медали, стала второй в командном зачете (119 очков). Иран (174) занял первое место, а Украина (93) - третье.

Отметим, что 119 очков - это новый рекорд для сборной по греко-римской борьбе на чемпионатах мира в этой возрастной группе.

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Версия на азербайджанском языке Yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan millisi tarixi uğura imza atıb

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