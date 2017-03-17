Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе вышла в финал Кубка Мира, который проходит в иранском городе Абадан.

Как сообщает Report, коллектив под руководством исполняющего обязанности главного тренера Акифа Алиева в последней встрече, проводимой в группе B, обыграла Украину со счетом 5:3.

В составе сборной Талех Мамедов (59 кг), Расул Чунаев (71 кг), Эльвин Мурсалиев (75 кг), Ислам Аббасов (85 кг) и Орхан Нуриев (98 кг) оказались сильнее своих соперников. Для Камрана Мамедова (66 кг), Рафика Гусейнова (80 кг) и Ояна Назариани (130 кг) встречи закончились поражением. До этого сборная Азербайджана с одинаковым счетом превзошла сборные Турции и Беларуси.

Отметим, что в финале соперником сборной Азербайджана будет сборная Россия, ставшая победителем другой подгруппы. Решающая встреча начнется в 18:30 по бакинскому времени.