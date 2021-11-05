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Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала первую медаль на турнире "Большого шлема"

Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала первую медаль на турнире "Большого шлема" Азербайджанский дзюдоист Ровшан Алиев (60 кг) провел встречу за бронзовую медаль на проходящем в Баку турнире "Большого шлема".
Индивидуальные
5 ноября 2021 г. 18:00
Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала первую медаль на турнире Большого шлема

Азербайджанский дзюдоист Ровшан Алиев (60 кг) провел встречу за бронзовую медаль на проходящем в Баку турнире "Большого шлема".

Как передает Report, его соперником стал монгольский спортсмен Сумиябазар Энхтайван.

Одолев противника за счет штрафных очков, Алиев принес Сборной Азербайджана первую медаль на соревновании.

Среди женщин-борцов Шафаг Гамидова (48 кг) в борьбе за бронзовую медаль уступила израильской сопернице Шире Ришони.

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13 азербайджанских дзюдоистов вступили в борьбу на турнире "Большого шлема".

Как передает Report, в соревнованиях среди мужчин Балабек Агаев (60 кг) одолел россиянина Дамира Меремова, однако в 1/4 финала уступил грузину Джабе Папинашвили.

В утешительной встрече соперником Агаева стал другой азербайджанский спортсмен Ахмед Юсифов. Одержавший победу Юсифов поборется с японцем Хаято Кондо за бронзовую медаль.

Хаяте Кондо отстранил от борьбы другого дзюдоиста Турана Байрамова. Ровшан Алиев в борьбе за третье место померится силами с монгольским спортсменом Сумиябазаром Энхтайваном.

Орхан Сафаров (66 кг) вышел в полуфинал, одолев Байбола Уулу Саламата и Эрика Такабатакэ. Победив украинца Евгения Гончарко, он вышел в финал. В борьбе за золото его соперником станет молдаванин Денис Виеру.

В соревнованиях среди женщин в финал прошла Ичинхорлу Мунцхедев (57 кг). Ее соперницей в решающем раунде станет японка Момо Тамаоки.

Шафаг Гамидова (48 кг) на встрече за бронзу померится силами с Широй Ришони (Израиль).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın cüdo yığması Böyük Dəbilqədə ilk medalı qazanıb

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