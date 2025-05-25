Азербайджанские дзюдоисты завоевали еще две медали на ЧЕ в Латвии

На третий день чемпионата Европы по дзюдо среди ветеранов, проходящего в Риге, сборная Азербайджана завоевала еще 2 медали.

На третий день чемпионата Европы по дзюдо среди ветеранов, проходящего в Риге, сборная Азербайджана завоевала еще 2 медали.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо, единственная представительница нашей страны на континентальном турнире среди женщин Зульфия Гусейнова (F-6, 70 кг) одолела всех соперниц иппоном и стала чемпионкой Европы.

Самир Исмаилов (73 кг), выступающий в категории М-1, занял бронзовую медаль.

Отметим, что ранее Фархад Раджабли (М-8, 90 кг), Бабек Гаджиев (М-4, 60 кг), Вагиф Керимов (М-4, 73 кг), Эмиль Гусейнов (М-4, 100 кг) взяли золото, а Самир Исмаилов (М-3, 81 кг) - бронзу.

Сборная, имеющая в своем активе 7 медалей (5 золотых, 2 бронзовых), занимает 4-е место среди 37 стран в мужском зачете и 5-е место в общекомандном рейтинге.