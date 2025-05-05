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Сборная Азербайджана по дзюдо завершила Кубок Европы в Стамбуле с 7 медалями

Сборная Азербайджана по дзюдо завершила Кубок Европы в Стамбуле с 7 медалями Сборная Азербайджана по дзюдо завершила прошедший в Стамбуле Кубок Европы с 2 золотыми и 5 бронзовыми медалями.
Индивидуальные
5 мая 2025 г. 10:32
Сборная Азербайджана по дзюдо завершила Кубок Европы в Стамбуле с 7 медалями

Сборная Азербайджана по дзюдо завершила прошедший в Стамбуле Кубок Европы с 2 золотыми и 5 бронзовыми медалями.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо Азербайджана, во второй день соревнований Аслан Коцоев (90 кг) одержал победу в 5 поединках и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

В финале азербайджанский дзюдоист победил представителя Казахстана Глеба Азарова.

Мехди Аббасов (-81 кг), Рамазан Ахмедов (+100 кг) и Хадиджа Гадашова (-52 кг) завоевали бронзовые медали.

В первый день соревнований Низами Иманов (-66 кг) завоевал золото, а Нихад Мамишов и Фарид Гараев (оба -60 кг) - бронзу.

Сборная Азербайджана заняла 4-е место в общекомандном зачете среди 31 страны и 2-е место среди мужчин.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın cüdo yığması İstanbulda keçirilən Avropa Kubokunu 7 medalla başa vurub

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