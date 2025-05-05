Сборная Азербайджана по дзюдо завершила Кубок Европы в Стамбуле с 7 медалями

Сборная Азербайджана по дзюдо завершила прошедший в Стамбуле Кубок Европы с 2 золотыми и 5 бронзовыми медалями.

Сборная Азербайджана по дзюдо завершила прошедший в Стамбуле Кубок Европы с 2 золотыми и 5 бронзовыми медалями.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо Азербайджана, во второй день соревнований Аслан Коцоев (90 кг) одержал победу в 5 поединках и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

В финале азербайджанский дзюдоист победил представителя Казахстана Глеба Азарова.

Мехди Аббасов (-81 кг), Рамазан Ахмедов (+100 кг) и Хадиджа Гадашова (-52 кг) завоевали бронзовые медали.

В первый день соревнований Низами Иманов (-66 кг) завоевал золото, а Нихад Мамишов и Фарид Гараев (оба -60 кг) - бронзу.

Сборная Азербайджана заняла 4-е место в общекомандном зачете среди 31 страны и 2-е место среди мужчин.