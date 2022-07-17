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Сборная Азербайджана по дзюдо заняла 3-е место на Гран-при в Хорватии

Сборная Азербайджана по дзюдо заняла 3-е место на Гран-при в Хорватии Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала 3 медали на Гран-при в столице Хорватии Загребе.
Индивидуальные
17 июля 2022 г. 21:56
Сборная Азербайджана по дзюдо заняла 3-е место на Гран-при в Хорватии

Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала 3 медали на Гран-при в столице Хорватии Загребе.

Как сообщает Report, в последний день соревнований "бронзу" в весовой категории +100 кг завоевал член команды Ушанги Кокаури.

Азербайджанский дзюдоист подключился к борьбе с 1/16 финала, где одержал победу над словенцем Вито Драгичем. На следующем этапе У.Кокаури одолел спортсмена из США Кристиана Коновала.

Хотя в 1/4 финала член сборной Азербайджана проиграл дзюдоисту из Монголии Цэценценгелу Одхуу, в утешительной встрече ему удалось победить бразильца Рафаэля Сильву. Однако поединок за бронзу с грузинским дзюдоистом Гелой Заалишвили не состоялся. Это произошло из-за недопуска последнего к соревнованиям.

В итоге сборная Азербайджана завоевала на Гран-при три медали (1 золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая).

Это стало третьим результатом среди мужских команд после Нидерландов (2 золота, 2 бронзы) и Грузии (1 золото, 1 серебро, 2 бронзы).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cüdo yığması Qran Pridə 3 medalla 3-cü yeri tutub

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