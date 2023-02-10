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Сборная Азербайджана по дзюдо пропустит Открытый европейский турнир

Сборная Азербайджана по дзюдо пропустит Открытый европейский турнир Сборная Азербайджана по дзюдо не примет участия на Открытом европейском турнире в Софии (Болгария).
Индивидуальные
10 февраля 2023 г. 12:26
Сборная Азербайджана по дзюдо пропустит Открытый европейский турнир

Сборная Азербайджана по дзюдо не примет участия на Открытом европейском турнире в Софии (Болгария).

Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана, сборная пропустит турнир из-за отмены полетов в стамбульском аэропорту в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В Федерации отметили, что члены сборной не успеют своевременно прибыть в Софию, и по этой причине их участие в турнире отменено.

Однако судьи международной категории "А" Арзу Аджалова и Фариз Гусейнов войдут в судейский состав.

Отметим, что Открытый европейский турнир пройдет 11-12 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Cüdo üzrə Azərbaycan millisinin Açıq Avropa turnirində iştirakı ləğv olunub

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