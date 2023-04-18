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Гаджи Алиев стал четырехкратным чемпионом Европы

Гаджи Алиев стал четырехкратным чемпионом Европы Сборная Азербайджана по вольной борьбе завоевала первую медаль на чемпионате Европы в хорватском Загребе.
Индивидуальные
18 апреля 2023 г. 21:55
Гаджи Алиев стал четырехкратным чемпионом Европы

Лидер сборной Азербайджана по вольной борьбе Гаджи Алиев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в столице Хорватии Загребе.

Как сообщает Report, 32-летний борец, выступавший в весовой категории до 70 кг, в финале одолел болгарина Рамазана Рамазанова со счетом 10:3.

Таким образом, Алиев в четвертый раз в своей карьере выиграл титул чемпиона Европы.

Напомним, что ранее золотую медаль турнира взял член сборной Алиаббас Рзазаде (57 кг).

20:54

Сборная Азербайджана по вольной борьбе завоевала первую медаль на чемпионате Европы в хорватском Загребе.

Как сообщает Report, Алиаббас Рзазаде стал победителем европейского первенства.

23-летний борец в финальной встрече досрочно одолел турецкого спортсмена Сулеймана Атлы со счетом 12:2.

В карьере Рзазаде это первая победа на чемпионате Европы.

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