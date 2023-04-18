Гаджи Алиев стал четырехкратным чемпионом Европы

Лидер сборной Азербайджана по вольной борьбе Гаджи Алиев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в столице Хорватии Загребе.
Как сообщает
Таким образом, Алиев в четвертый раз в своей карьере выиграл титул чемпиона Европы.
Напомним, что ранее золотую медаль турнира взял член сборной Алиаббас Рзазаде (57 кг).
Сборная Азербайджана по вольной борьбе завоевала первую медаль на чемпионате Европы в хорватском Загребе.
Как сообщает Report, Алиаббас Рзазаде стал победителем европейского первенства.
23-летний борец в финальной встрече досрочно одолел турецкого спортсмена Сулеймана Атлы со счетом 12:2.
В карьере Рзазаде это первая победа на чемпионате Европы.