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Сборная Азербайджана по борьбе заняла первое место на чемпионате мира

Сборная Азербайджана по борьбе заняла первое место на чемпионате мира Сборная Азербайджана заняла первое место на чемпионате мира в столице Албании Тиране.
Индивидуальные
30 октября 2024 г. 01:39
Сборная Азербайджана по борьбе заняла первое место на чемпионате мира

Сборная Азербайджана заняла первое место на чемпионате мира в столице Албании Тиране.

Как сообщает Report, коллектив завоевал 3 золотые медали и поднялся на первую строчку мирового первенства в командном зачете, набрав 85 очков.

Команда, опередив ближайшего соперника, сборную Ирана, на 34 балла, стала чемпионом мира второй раз подряд.

До этого азербайджанская сборная по борьбе никогда не становилась чемпионом в командном зачете два года подряд. Кроме того, борцы греко-римского стиля впервые взяли сразу три золотые медали чемпионата мира.

Отметим, что Эльданиз Азизли (55 кг), Нихат Мамедли (63 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг) завоевали золотые медали, каждый из них принес команде по 25 очков. Дебютировавший на чемпионате мира Гурбан Гурбанов (82 кг) занял 5-е место и добавил в копилку сборной еще 10 очков.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın güləş millisi dünya çempionatında birinci yeri tutub

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