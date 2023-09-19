Чемпионат мира: Мария Стадник вступает в борьбу, Магомедов выйдет на финальный поединок

Сегодня три борца женской сборной Азербайджана выступят на лицензионном чемпионате мира по борьбе, который пройдет в столице Сербии Белграде.

Сегодня три борца женской сборной Азербайджана выступят на лицензионном чемпионате мира по борьбе, который пройдет в столице Сербии Белграде.

Как сообщает Report, титулованная спортсменка Мария Стадник (50 кг) в квалификационном раунде встретится с кубинкой Юснейлис Лопес Гузман .

В 1/16 финала Жаля Алиева (57 кг) встретится с колумбийкой Андреа Гонсалес, а Биргюль Солтанова (65 кг) встретится с турчанкой Кадрие Аксой в 1/8 финала.

В весовой категории 57 кг Алена Колесник попытает свои силы в утешительном поединке за бронзу. Она будет бороться с венгеркой Тамарой Доллак.

Сегодня борец вольного стиля Магомедхан Магомедов (97 кг) вступит в схватку Ахмедом Тажудиновым (Бахрейн). Азербайджанский спортсмен, дойдя до финала, уже получил лицензию на летние Олимпийские игры -2024 в Париже.

Отметим, что ранее борец вольного стиля Осман Нурмагомедов завоевал серебряную медаль. Чемпионат мира завершится 24 сентября.