Сборная Азербайджана по борьбе U-20 примет участие в чемпионате мира

С 14 по 20 августа в столице Иордании Аммане пройдет чемпионат мира по борьбе среди юношей до 20 лет.

С 14 по 20 августа в столице Иордании Аммане пройдет чемпионат мира по борьбе среди юношей до 20 лет.

Как передает Report , сначала на ковер выйдут борцы вольного стиля. Страну под руководством старшего тренера Арифа Абдуллаева, тренеров Ровшана Гаджиева и Назима Алиджанова будут представлять Руслан Абдуллаев (57 кг), Муса Агаев (61 кг), Рамик Гейбатов (65 кг), Мирджавад Набиев (70 кг), Эльхан Гараев (74 кг), Али Цокаев (79 кг), Тебриз Байрамов (86 кг), Раван Мусаев (92 кг), Зафар Алиев (97 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг).

Позже эстафета перейдет к женщинам-борцам. Эльвина Керимзаде (50 кг), Гюльтекин Ширинова (53 кг) и Асмар Джанкуртаран (55 кг) будут бороться за медали под руководством старшего тренера Ровшана Умудова.

Завершится чемпионат выступлениями борцов греко-римского стиля. На ковер под руководством старшего тренера Нуреддина Раджабова, тренеров Эмина Ахмедова и Тураджа Гусейнли выйдут 9 борцов. За медали будут бороться Фарид Садыхлы (55 кг), Илькин Гурбанов (60 кг), Фараим Мустафаев (63 кг), Кянан Абдуллазаде (67 кг), Руслан Нуруллаев (72 кг), Давуд Мамедов (77 кг), Исмаил Рзаев (82 кг), Али Гулиев (87 кг) и Мазаим Марданов (130 кг).

Азербайджан на турнире в качестве судьи будет представлять арбитр международного класса Кямран Алиев.