Сборная Азербайджана по борьбе U-17 завоевала "Кубок Победы" в Анталье

Мужская сборная Азербайджана по борьбе U-17 стала чемпионом в командном зачете и завоевала "Кубок Победы" на прошедшем в турецкой Анталье турнире среди борцов греко-римского стиля.

Мужская сборная Азербайджана по борьбе U-17 стала чемпионом в командном зачете и завоевала "Кубок Победы" на прошедшем в турецкой Анталье турнире среди борцов греко-римского стиля.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, команда, завоевавшая четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали, набрала 173 очка.

Выступившие под руководством старшего тренера Талеха Исрафилова, тренеров Назима Ахмедова и Эльвина Мурсалиева Туран Дашдемиров (45 кг), Али Сеидалили (51 кг), Айхан Джавадов (55 кг) и Эльмин Алиев (80 кг) взяли золото, Нурлан Ибадзаде (60 кг) стал серебряным призером, а Эльнар Зиядов (48 кг), Роман Каримов (60 кг), Джавидан Нехметов (71 кг) и Микаил Исмаилов (92 кг) завоевали бронзовые медали.

В женской борьбе под руководством старшего тренера Хасрата Мамедъярова и тренера Солмаз Адиловой было завоевано три медали. Гюнай Гурбанова (61 кг) завоевала золото, Саадат Гулиева (43 кг) и Эсра Мамедли (49 кг) - бронзовые медали. Сборная оказалась третьей в общем зачете с 63 очками.

Таким образом, азербайджанские борцы завоевали на турнире в общей сложности 12 медалей, в том числе пять золотых, одну серебряную и шесть бронзовых.

Азербайджан на соревнованиях в качестве судьи представлял международный судья Хазар Аллахвердиев.