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Сборная Азербайджана по борьбе стала второй в медальном зачете на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана по борьбе стала второй в медальном зачете на чемпионате Европы Сборная Азербайджана по борьбе заняла второе место в общем медальном зачете на чемпионате Европы, в Бухаресте.
Индивидуальные
19 февраля 2024 г. 10:26
Сборная Азербайджана по борьбе стала второй в медальном зачете на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана по борьбе заняла второе место в общем медальном зачете на чемпионате Европы, в Бухаресте.

Как сообщает Report, на счету азербайджанских спортсменов в общей сложности 16 медалей.

Команда в составе 25 человек завоевала пять золотых, три серебряных и восемь бронзовых медалей. Борцы вольного стиля принесли в копилку сборной одну серебряную и шесть бронзовых наград. В соревнованиях по греко-римской борьбе спортсмены взяли три золотых, две серебряных, одну бронзовую медали, среди женщин - две золотые и одну бронзовую награды.

В медальном зачете сборная Азербайджана уступает только Турции, которая завоевала 17 медалей (семь золотых, шесть серебряных, четыре бронзовых).

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