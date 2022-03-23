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Сборная Азербайджана по боксу повторила свой исторический рекорд

Сборная Азербайджана по боксу повторила свой исторический рекорд Сборная Азербайджана завершила выступление на континентальном чемпионате U-22 в хорватском Порече.
Индивидуальные
23 марта 2022 г. 21:53
Сборная Азербайджана по боксу повторила свой исторический рекорд

Сборная Азербайджана завершила выступление на континентальном чемпионате U-22 в хорватском Порече.

Как передает Report со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, на пьедестал поднялись 4 боксера нашей команды, завоевав в Порече 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

Так, Ниджат Гусейнов (51 кг) завоевал титул чемпиона Европы. Второе место занял Руслан Гадиров (54 кг), а бронзу завоевали Джалал Гурбанов (63,5 кг) и Наби Искендеров (67 кг).

Таким образом, сборная повторила рекорд истории бокса Азербайджана десятилетней давности. Напомним, что в 2012 году на первенстве Европы среди юношей до 22 лет, проходивший в России добилась аналогичного успеха.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın boks yığması özünün tarixi rekordunu təkrarlayıb

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