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Сборная Азербайджана по боксу отправляется в Италию для подготовки к Олимпиаде

Сборная Азербайджана по боксу отправляется в Италию для подготовки к Олимпиаде Мужская сборная Азербайджана по боксу, продолжающая подготовку к Летним Олимпийским играм в Токио, завершила учебно-тренировочные сборы в Баку.
Индивидуальные
2 июля 2021 г. 12:49
Сборная Азербайджана по боксу отправляется в Италию для подготовки к Олимпиаде

Мужская сборная Азербайджана по боксу, продолжающая подготовку к Летним Олимпийским играм в Токио, завершила учебно-тренировочные сборы в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации, заключительный этап подготовки состоится в Италии.

Команда в составе Тайфура Алиева (57 кг), Джавида Челябиева (63 кг), Лоренцо Сотомайора (69 кг), Альфонсо Домингеса (81 кг) и Мухаммеда Абдуллаева (+91 кг) сегодня отправится в итальянский Ассизи, где примет участие в международном учебно-тренировочном сборе, наряду с представителями 10 стран, среди которых Италия, Франция, Доминиканская Республика, Индия, Канада и другие.

Боксеры отработают физическую и тактическую подготовку. На заключительном этапе сборов запланировано проведение испытательных боев. Сборы в Италии продлятся до 18 июля, после чего наши спортсмены отправятся в Токио для участия в Олимпиаде.

Отметим, что соревнования по боксу в рамках Олимпийских игр стартуют 24 июля и завершатся 8 августа.

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Версия на азербайджанском языке Boks millimiz olimpiadaya hazırlıq üçün İtaliyaya yollanır

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