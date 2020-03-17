Сборы индийских борцов в Баку приостановлены

Проходящие в Баку учебно-тренировочные сборы сборной Индии по греко-римской борьбе приостановлены.

Как сообщает Report, с учетом ситуации с коронавирусом, Министерство здравоохранения и благоденствия семьи Индии заставило приостановить подготовительный процесс.

Для обеспечения безопасного возвращения спортсменов на родину, Федерация борьбы Индии (WFI) связалась с посольством страны в Баку. Вечером 16 марта сборная Индии вернулась на родину.

Отметим, что сборы, начавшиеся 4 марта в Баку совместно со сборной Азербайджана, были предусмотрены до 21 марта.