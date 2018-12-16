Сауль Альварес стал чемпионом мира по версии WBA в третьей весовой категории - ВИДЕО

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Мексиканский боксёр Сауль Альварес завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг.

Как передает Report, в ходе поединка в Нью-Йорке спортсмен одержал победу над британцем Рокки Филдингом техническим нокаутом в третьем раунде.

Ранее стало известно, что Альварес подписал контракт со стриминговым сервисом DAZN, который стал рекордным в истории спорта.

Мексиканец является действующим чемпионом мира в среднем весе по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF).