Саудовская Аравия отказала семи израильским шахматистам во въезде в страну

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Власти Саудовской Аравии отказали в выдаче виз семи израильским шахматистам, которые намеревались принять участие в чемпионате мира по рапиду и блицу, запланированном на 26—30 декабря.

Как передает Report, об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на агентство Reuters.

По словам вице-президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Израэля Гельфера, подобная практика является нормальной, поскольку между Саудовской Аравией и Израилем не установлены официальные дипломатические отношения.