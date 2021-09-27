Самый титулованный борец сумо завершил карьеру

Екодзуна Хакухо (Белый Феникс), который является самым титулованным борцом сумо, принял решение завершить карьеру.
В прошлом году представители комитета по присуждению титула ёкодзун вынесли предупреждение Хакухо, поскольку он стал пропускать слишком много турниров (басё) из-за травм. В этом году Хакухо полноценно выступил только на одном турнире в Нагое, завоевав очередной Кубок императора. Однако в сентябре он не принял участие в осеннем басё по причине проблем с коленом. В результате борец решил, что наступило время уйти в отставку.
Хакухо, чье настоящее имя Мунхбатын Давааджаргал, является уроженцем Монголии. Он является самым титулованным борцом в мире профессионального сумо, ему принадлежит большинство рекордов этого вида спорта. На его счету наибольшее количество выигранных Кубков императора (45) и наибольшее число побед (1187).
Отметим, что Хакухо 36 лет.