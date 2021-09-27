Самый титулованный борец сумо завершил карьеру

Екодзуна Хакухо (Белый Феникс), который является самым титулованным борцом сумо, принял решение завершить карьеру.

Екодзуна Хакухо (Белый Феникс), который является самым титулованным борцом сумо, принял решение завершить карьеру.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил телеканал NHK.

В прошлом году представители комитета по присуждению титула ёкодзун вынесли предупреждение Хакухо, поскольку он стал пропускать слишком много турниров (басё) из-за травм. В этом году Хакухо полноценно выступил только на одном турнире в Нагое, завоевав очередной Кубок императора. Однако в сентябре он не принял участие в осеннем басё по причине проблем с коленом. В результате борец решил, что наступило время уйти в отставку.

Хакухо, чье настоящее имя Мунхбатын Давааджаргал, является уроженцем Монголии. Он является самым титулованным борцом в мире профессионального сумо, ему принадлежит большинство рекордов этого вида спорта. На его счету наибольшее количество выигранных Кубков императора (45) и наибольшее число побед (1187).

Отметим, что Хакухо 36 лет.