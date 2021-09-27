О нас
Report Georgia
Аудио новости

Самый титулованный борец сумо завершил карьеру

Самый титулованный борец сумо завершил карьеру Екодзуна Хакухо (Белый Феникс), который является самым титулованным борцом сумо, принял решение завершить карьеру.
Индивидуальные
27 сентября 2021 г. 07:45
Самый титулованный борец сумо завершил карьеру
Хакухо

Екодзуна Хакухо (Белый Феникс), который является самым титулованным борцом сумо, принял решение завершить карьеру.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил телеканал NHK.

В прошлом году представители комитета по присуждению титула ёкодзун вынесли предупреждение Хакухо, поскольку он стал пропускать слишком много турниров (басё) из-за травм. В этом году Хакухо полноценно выступил только на одном турнире в Нагое, завоевав очередной Кубок императора. Однако в сентябре он не принял участие в осеннем басё по причине проблем с коленом. В результате борец решил, что наступило время уйти в отставку.

Хакухо, чье настоящее имя Мунхбатын Давааджаргал, является уроженцем Монголии. Он является самым титулованным борцом в мире профессионального сумо, ему принадлежит большинство рекордов этого вида спорта. На его счету наибольшее количество выигранных Кубков императора (45) и наибольшее число побед (1187).

Отметим, что Хакухо 36 лет.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Тур чемпионов: Раджабов и Мамедъяров проиграли
Тур чемпионов: Раджабов и Мамедъяров проиграли
27 сентября 2021 г. 01:11
Гран-при в Загребе: Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль
"Гран-при" в Загребе: Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль
26 сентября 2021 г. 20:10
Хэмилтон стал первым на Гран-при России и одержал 100-ю победу в Формуле-1
Хэмилтон стал первым на Гран-при России и одержал 100-ю победу в "Формуле-1"
26 сентября 2021 г. 19:46
Украинский боксер Александр Усик в тяжелом весе стал чемпионом мира
ВидеоУкраинский боксер Александр Усик в тяжелом весе стал чемпионом мира
26 сентября 2021 г. 03:26
Тур чемпионов: Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов уступили свои партии
Тур чемпионов: Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов уступили свои партии
25 сентября 2021 г. 23:56
Гран-при в Загребе: Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль
"Гран-при" в Загребе: Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль
25 сентября 2021 г. 19:49
Шесть российских городов хотят провести Олимпиаду-2036
Шесть российских городов хотят провести Олимпиаду-2036
25 сентября 2021 г. 14:17
Третью практику Гран-при России Формулы-1 отменили в Сочи
Третью практику Гран-при России "Формулы-1" отменили в Сочи
25 сентября 2021 г. 13:40
Тур чемпионов: Раджабов и Мамедъяров ждут старта финала
Тур чемпионов: Раджабов и Мамедъяров ждут старта финала
25 сентября 2021 г. 10:06
Экс-чемпион UFC задержан по подозрению в домашнем насилии
Экс-чемпион UFC задержан по подозрению в домашнем насилии
24 сентября 2021 г. 23:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi