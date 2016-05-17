Самый быстрый спринтер мира получил травму

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Ямайский легкоатлет Усейн Болт получил травму во время забега на 100 м на соревнованиях по легкой атлетике на Каймановых островах.

Как сообщает Report, об этом агентству Reuters рассказал тренер спринтера Глен Миллс.

Он отметил, что после забега спортсмен пожаловался на дискомфорт в области колена. В ближайшее время спринтер должен прибыть в Германию, где пройдет курс лечения. Тренер отметил, что травма не является серьезной и не сможет помешать Болту выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 30 июня Болт планирует присоединиться к сборной Ямайки на тренировочном сборе в Кингстоне.

Отметим, что Болт на Олимпийских играх в Пекине (2008) и Лондоне (2012) завоевал в общей сложности шесть золотых медалей в трех дисциплинах. Ямаец также является действующим рекордсменом мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19). Сборная Ямайки, в составе которой бежал Болт, также установила мировой рекорд (36,84) в эстафете 4х100 м на Играх в Лондоне.

Летние олимпийские игры в Рио-де-Жанейро-2016 состоятся 5-21 августа.