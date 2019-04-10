Самому старшему волонтеру II Европейских игр в Минске 81 год

Самому старшему и опытному волонтеру II Европейских игр в Минске 81 год.

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом сегодня на пресс-конференции в Национальном олимпийском комитете Беларуси сообщила начальник управления по работе с волонтерами фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Надежда Анисовец.

"Желание стать волонтером на мультиспортивном форуме в Минске изъявили более 24 тыс. человек. Дирекция набрала необходимые 8 тыс., а также 700 специалистов резерва. Планируется, что они будут работать более чем по 34 функциональным направлениям во время Европейских игр. Самому старшему и опытному волонтеру 81 год. Это женщина из Великобритании, которая скоро приедет в Минск. Ей удалось побывать на многих спортивных форумах, включая Олимпийские игры", - рассказала Надежда Анисовец.

Отметим, что II Европейские игры пройдут 21-30 июня. В программе мультиспортивного форума соревнования по 15 видам спорта. Всего будет задействовано 12 спортивных объектов, включая крупнейшие - национальный олимпийский стадион "Динамо", "Минск-Арена", "Чижовка-Арена", Дворец спорта. Более 4 тыс. спортсменов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград. Напомним, что I Европейские игры проходили в столице Азербайджана с 12 по 28 июня 2015 года.