Как самый жестокий вид спорта воздействовал на мировоззрение масс в CША - СТАТЬЯ

Многие считают бокс жестоким видом спорта, а боксёров грубиянами и зачинщиками. Неоднократно ставился вопрос о снятии бокса из списка Олимпийских видов из-за травматичности и опасности для здоровья. Но любовь масс к этому виду спорта всегда была велика. В этой статье читатель yзнает как три всемирно известных боксёра воздействовали на умы целого поколения в США.

Мартин Лютер Кинг был видным общественным деятелем, выступающим за права aфроамериканцев. Его знаменитая речь «I have a dream» известна всем американским школьникам. Мартин Лютер мечтал видеть как белые и чернокожие мальчики и девочки взявшись за руки ходят вместе в школу, не разделённую по сегрегационному принципу.

Но задолго до Кинга,в годы лютого расизма Джек Джонсон в одиночку бросал вызов, Американскому обществу заявляя о равноправии представителей белой и чернокожей расы. Джек Джонсон (настоящее имя Джон Артур Джонсон) жил в 1878-1946 годах и был первым чернокожим чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе(1908-1915). Америка того времени не могла согласиться с лидирующими позициями aфроамериканца в джентльменском виде спорта считающимся привилегией aнглоcаксонов.

4 июля 1910-года в день годовщины независимости Соединенных Штатов Джеймс Джеффриз, не знающий поражений чемпион который повесил перчатки на гвоздь 6 лет назад,вызвал Джонсона на ринг. «Единственная причина моего возвращения-доказать что белый лучше чем негр», - говорил он. Ответ Джонсона был краток: «Пусть победит лучший». После второго нокдауна в пятнадцатом раунде, тренер Джеффриза выбросил полотенце на ринг. Джонсон проявил искренне джентльменское отношение к потерявшему скорость и навыки сопернику и не наносил сильных ударов. «На самом деле бой завершился в четвёртом раунде после сильного апперкота,и я знал,что старое судно пошло ко дну»-заявил Джонсон после боя. Белый истэблишмент Соединенных Штатов возлагал большие надежды на этот бой. Джеффризу было обещано 120 тысяч долларов в случае победы, по нынешним меркам это составило бы 3.2 миллиона долларов США. Во всех уголках Америки ждали исхода боя. Этот бой воспринимался как противостояние белых и чёрных. После боя в 25 штатах и 250 городах состоялись шествия, призывающие к уважению прав чернокожего населения. Шествия перешли в агрессивную стадию и в результате 20 человек погибли а сотни получили ранения. Расисты линчевали 11 чернокожих.

В 1912-м году Джонсон по прозвищу «Галвестонский гигант» открыл первый роскошный ресторан для посещения белыми и чёрными одновременно. Рестораном успешно управляла его белая супруга. Назывался он «Black & Tan”(Чёрный и Загорелый). По сути, этот ресторан стал первым местом посещения и общения представителей двух разобщённых рас. Успехи Джонсона на ринге и в бизнесе, а также образ жизни подтверждающий отсутствие всяких преимуществ белых над американцами африканского происхождения побудило белый истэблишмент заточить «Галвестонского гиганта» за решётку за перевозку женщин из одного штата в другой с неблагопристойной целью (его супруга переехала из другого штата) и за нарушение Акта Манна( Акт был разработан Конгрессменом Робертом Манном из Штата Иллинойс). Но Джонсон продолжил тот же образ жизни и после освобождения. Он женился ещё несколько раз и каждый раз на белой женщине. Его частое появление в обществе в компании с белыми женщинами разрушило миф о несовместимости сосуществования представителей двух разных рас.

Джо Луис(1914-1981) Американский чернокожий боксёр, чемпион мира в тяжёлом весе 1937-1949.Луис 25 раз подряд успешно защищал титул чемпиона. Его детство не отличалось от детства других детей из афроамериканских семей. Рос в бедной многодетной семье в штате Алабама. Родился с речевым дефектом, до 6 лет не говорил. В 1926-м году когда бесчинства Ку Клукс Клана в отношении к чернокожему населению южных штатов достигли невыносимых размеров, семья переехала в Детройд, Мичиган. Мать мечтала видеть его скрипачём, а он носил в футляре перчатки и посещал тренировки. Его настоящее имя Джозеф Луис Барроу. Его прозвали «Коричневый Бомбардировщик» из-за умения обрушивать град сильных ударов на соперника.

За год до завоевания чемпионского титула в 1936-м Джо Луис проигрывает Максу Шмеллингу. Немец Шмеллинг был любимцем Гитлера и символом непобедимости германского оружия. 22 июня 1938-го года Джо Луис уже в ранге чемпиона вышел на повторный бой против Макса Шмеллинга на стадионе Янки (Yankie Stadium).За несколько недель до боя во время приёма в Белом Доме Президент Рузвельт обратился к Луису: «Джо, чтобы победить Германию нам нужны такие же мускулы как у тебя». Когда Шмеллинг прибыл в Нью Йорк, бой освещал корреспондент Нацистской партии. В заявлении перед боем говорилось, что какой-то чернокожий не может победить истинного арийца и заработанные Шмеллингом деньги от боя пойдут на изготовление немецких танков. Бой продлился всего 2 минуты и 4 секунды. Джо Луис разрушил миф о непобедимости немецкой военной машины. Джо Луис часто встречался с солдатами во время Второй Мировой Войны. Он вдохновлял американских солдат перед боем. Его речи перед американскими солдатами имели такую же мотивирующую силу, как и песни военного времени Клавдии Шульженко для советских солдат. Встречаясь с солдатами, идущими на передовую, он всегда заканчивал свою речь со следующими словами:«Мы победим потому что мы на стороне Бога». (перефразированная цитата Абрама Линкольна:«Меня беспокоит не то на стороне Бога ли мы, меня беспокоит на нашей ли стороне Бог, потому как Oн всегда на стороне правды»).

Мухаммед Али (1942-2016) настоящее имя Кассиус Марселиус Клей, считается «Величайшим боксёром всех времён». Али родился в городе Луисвиль штата Кентукки. Боксом стал заниматься с 12 лет. В 18 стал чемпионом Римской Олимпиады. Ему было доверено зажечь огонь Олимпиады в Атланте.По версии журнала «Ringside” 5 раз признавался боксёром года. В 1960-1980 годы считающимися золотой эрой тяжёлого веса им были побеждены Сони Листон, Арчи Мур, Генри Купер, Флойд Патерсон, Джо Фрейзер, Ерни Шейверс, Кен Нортон, Джо Багнер, Джордж Формен, Леон Спинкс. Прямую трансляцию боя Али-Формен наблюдало рекордное количество зрителей - более 1 миллиарда. Фильм «Когда-то мы были королями» повествующий о спортивной карьере великого боксёра признан одним из лучших документальных фильмов в истории кинематографии.

Если бы Мухаммед Али не был боксёром, он бы прославился как музыкант, поэт, певец или борец за права человека. Али считается основателем рэпа. Задолго до того как рэп получил популярность, Али был известен своими сочинениями в этом стиле. Ральф Абернати, борец за гражданские права называл его «вечным примером силы духа и воли». Супруга Мартин Лютера Кинга, Коретта Скотт Кинг называла Али «чемпионом справедливости и единства». Известный юрист, промоутер и бизнесмен Роберт Арум сказал про Мухаммеда Али что «его достижения в боксе выглядят блеклыми по сравнению с его силой воздействия на актуальные события в мировом масштабе».

В 22 года Али принимает Ислам и становится членом организации Nation of Islam. ФБР считало эту организацию угрозой для безопасности США. Она также считалась сепаратистской выступающей против белых.Али стал первой знаменитостью в США, принявшей Ислам. А когда он объявил, что его звать Мухаммед Али это вызвало еще больший гнев правящей элиты. Он был любимцем миллионов и перспектива последования его примеру обращения в Ислам, серьезно беспокоило политические круги Америки. Его слова превращались в афоризмы. В одном из своих интервью он говорил: «Причина того что я принял Ислам в том, что эта религия не разделяет людей по расовому принципу. Я был любознательным ребёнком, часто спрашивал маму, почему пророк Христос не чёрный, а белый. Мама опускала глаза. Я спрашивал у отца, почему не могу стать богатым когда вырасту, отец показывал пальцем на цвет моей кожи. Я надел свою Олимпийскую медаль и зашёл в ресторан, но меня отказались обслуживать из-за цвета кожи. Своими кулаками я побил русского и поляка, ведь они представляли коммунистические страны, а коммунисты враги Америки. Но в ресторане сказали, что обслуживают только белых».

После этого Али снял с себя Олимпийскую медаль и бросил её в реку. Али убеждал Американское общество простыми, доступными словами. Против его слов не находились аргументы. Любовь к Мухаммеду Али охватывала всю Америку независимо от пола, возраста, социального статуса, цвета кожи и вероисповедания. Против него была подготовлена политическая кампания и на него всячески пытались воздействовать.

Флойд Патерсон заявлял перед боем с Али, что его религия несовершенна по сравнению с христианской. Эрни Террел перед боем с Али отказывался называть его по имени и говорил, что знает только Кассиуса Клея. Мухаммед Али ответил так:«Он научится выговаривать моё имя. Нокаут для него слишком большая роскошь. Я его буду мучать 15 раундов.» Бой с Террелом состоялся 6-го февраля 1967-го года и действительно продлился 15 раундов. Али нанёс 737 ударов и после каждого удара, после каждой комбинации кричал:«What is my name?» Американская пресса назвала его «жестоким и диким», но возглас «Как меня звать?» стал символом нежелания быть управляемым, возгласом человека отстаювающего свои принципы, своё достоинство, свою идентичность криком, телом и умом. Этот возглас «Как меня звать?» сел в основу многих песен ставшими в последствии хитами.

После боя Али заявил на всю Америку:«Я-Америка. Та часть Америки, которую вы отказываетесь воспринимать. Чёрный, самоуверенный, хвастливый. У меня своё имя. Оно не похоже на ваши имена. У меня своя религия. Она отличается от вашей. Мои цели отличаются от ваших. Но вы ко мне привыкнете. Вы будете воспринимать меня таким, какой я есть.”

28 апреля 1967-го года во время церемонии принятия военной присяги Мухаммед Али в знак протеста против военной компании США во Вьетнаме отказался от службы в армии. «Почему я должен убивать и сжигать дома вьетнамцев? Они не называли нас неграми». Али был осуждён, но волна протеста против войны во Вьетнаме охватила Америку. В 1971-м Мухаммед Али был освобождён, но лучшие годы он провёл за решёткой.«Я молния в наручниках, я буря, брошенная в тюрьму», -говорил Али.

Будь то ущемление прав индейцев, aфроамериканцев или палестинцев, Али никогда не оставался в стороне и всегда требовал справедливости.Он также известен как филантроп. Али помогал семьям жертв геноцида в Руанде. Oн выделял средства для мусульман, живущих за чертой бедности и тем самым спас жизнь 22 миллиона человек. В 2000-м году Мухаммед Али посетил Багдад и обратился к Саддаму Хусейну:«В Багдад я прибыл ни как политик, а как мусульманин». И он добился освобождения 2000 иностранцев среди которых были 700 американцев взятых в заложники во время нападения на Кувейт.

Стоит отметить ещё один факт из жизни этого выдающегося человека, ставшего живой легендой своего времени и кумиром миллионов.В Лос Анджелесе по адресу 6801 Hollywood Blvd находится Почётная Аллея. Там на мостовой выгравированы имена знаменитостей. Имя только одной знаменитости выгравировано на стене. Имя Мyхаммеда Али. “Я ношу имя пророка, а имя пророка не может быть размещено на мостовой, чтобы его топтали», -сказал Али и с ним согласились.

Джек Джонсон, Джо Луис и Мухаммед Али были не просто чемпионы-тяжеловесы, но и личности которым удалось изменить общественное мнение целого поколения американцев. Их вклад в борьбе за равноправие всех рас неоспорим. Джонсон разрушил миф о величии белой расы над чернокожими. Луис разрушил миф о непобедимости немецкой военной машины. В этой борьбе роль Мухаммеда Али заслуживает особого уважения. Он не только покорял спортивные вершины как спортсмен, но и как праведный и принципиальный мусульманин сумел воздействовать на мировоззрение и умы миллионов. Он сумел убедить общество с доминирующими англосаксонскими общественно-культурными устоями относится с уважением к праву выбора моральных ценностей каждого.

Бокс - это вид спорта смелых и интеллектуальных.Для того чтобы совершить революцию в образе мышления целого поколения огромной страны требуется харизма, смелость и интеллект.

Tаир Керимов

Личный переводчик общенационального лидера Гейдара Алиева

Выпускник Гарвардского Университета