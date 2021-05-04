Самая Мамедова: При первом знакомстве с Азадом Рагимовым мы говорили на итальянском

"При первой встрече с Азад муаллимом возникла такая теплая аура, от него веяло позитивной энергетикой. "Было бы хорошо устроиться к ним на работу", - тотчас подумала я".

"При первой встрече с Азад муаллимом возникла такая теплая аура, от него веяло позитивной энергетикой. "Было бы хорошо устроиться к ним на работу", - тотчас подумала я".

Об этом Report сообщила пресс-секретарь Министерства молодежи и спорта Азербайджана Самая Мамедова, делясь впечатлениями о знакомстве с покойным министром Азадом Рагимовым в прямом эфире программы "ReSport".

Она отметила, что была принята на работу после короткой беседы с министром: "В ту пору я изучала итальянский язык. Азад муаллим прекрасно владел этим языком. Он начал говорить со мной на итальянском. И я ответила ему. Он взглянул на меня и сказал: "Проходите, присаживайтесь". Мы говорили не более 5 минут. Он поинтересовался моими знаниями в спортивной области. Я ответила, что совершенно не осведомлена в этой сфере. Тут он сказал, что хочет работать со мной. И я ответила согласием. С тех пор мы и стали работать с Азад муаллимом".

Азад Рагимов скончался 30 апреля в одной из американских клиник.