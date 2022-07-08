Салахов: Хотим провести еще более крупное соревнование по велоспорту на освобожденных территориях

"Мы представлены в велогонке 4 командами и сосредоточены на основной сборной. От нее и ждем успеха".

"Мы представлены в велогонке 4 командами и сосредоточены на основной сборной. От нее и ждем успеха".

Как сообщает Report, об этом член исполнительного комитета Федерации велоспорта Азербайджана Вугар Салахов сказал на пресс-конференции, посвященной международной велогонке "Родная Шуша".

Он отметил, что это первое соревнование Федерации на освобожденных от оккупации территориях: "Это наша давняя мечта. В будущем мы хотим провести еще более крупное соревнование".

Салахов отметил, что по каждому этапу будет отдельное вознаграждение: "В общем и в командном зачете все трое будут награждены по отдельности".

Международный велотур пройдет 9-10 июля.