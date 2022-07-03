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Сайнс впервые в карьере стал победителем Гран-при "Формулы-1"

Сайнс впервые в карьере стал победителем Гран-при "Формулы-1" Испанский пилот команды "Феррари" Карлос Сайнс-младший одержал победу в гонке десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Великобритании.
Индивидуальные
3 июля 2022 г. 21:20
Сайнс впервые в карьере стал победителем Гран-при Формулы-1

Испанский пилот команды "Феррари" Карлос Сайнс-младший одержал победу в гонке десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, гонка прошла в воскресенье.

Сайнс одержал первую победу в "Формуле-1". Испанец провел 150-ю гонку в карьере. Второе место занял мексиканский пилот команды "Ред Булл" Серхио Перес, третьим стал семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса". Хэмилтон в третий раз в текущем сезоне финишировал в призовой тройке, ранее британец также стал третьим на Гран-при Бахрейна и Гран-при Канады.

Действующий чемпион мира и лидер зачета текущего сезона нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен занял седьмое место. Гонщик команды "Хаас" немец Мик Шумахер стал восьмым и впервые в карьере финишировал в очковой зоне.

Гонка была приостановлена из-за аварии на первом повороте, в которую попали пять пилотов. Болид, за рулем которого находился китайский пилот команды "Альфа Ромео" Чжоу Гуаньюй, вылетел за пределы трассы и перевернулся. Пресс-служба соревнований сообщила, что Чжоу Гуаньюй и пилот "Уильямса" Александр Албон из Таиланда были доставлены в медицинский центр. Также в аварию попали британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл, француз Эстебан Окон ("Альпин") и японец Юки Цунода ("Альфа Таури"). Гонка была возобновлена почти через час после инцидента.

Ферстаппен продолжает лидировать в личном зачете чемпионата, набрав 181 очко. Вторую строчку занимает Перес (147), третьим идет пилот команды "Феррари" монегаск Шарль Леклер (138). В Кубке конструкторов первое место занимает "Ред Булл" (328), второе - "Феррари" (265), тройку лучших замыкает "Мерседес" (204).

Отметим, что следующий этап пройдет в Австрии с 8 по 10 июля.

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