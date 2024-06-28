Саид Пашаев: Наша цель – добиться высокого результата на предстоящем чемпионате мира

Наша цель – добиться высокого результата на предстоящем чемпионате мира.
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"Слава Всевышнему, что я стал чемпионом. Главное, что я не подвел тренеров, родителей и самого себя. Надеюсь, мы хорошо подготовимся к предстоящему чемпионату мира и покажем более высокие результаты. Надеюсь, что мы станем первыми как в индивидуальном, так и командном зачете", - заключил С.Пашаев.
Напомним, что члены юношеской сборной Азербайджана по греко-римской борьбе U-17, завоевавшей первое место на чемпионате Европы в сербском Нови-Саде, сегодня вернулись на родину.