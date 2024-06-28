Саид Пашаев: Наша цель – добиться высокого результата на предстоящем чемпионате мира

Наша цель – добиться высокого результата на предстоящем чемпионате мира.

Наша цель – добиться высокого результата на предстоящем чемпионате мира.

Как передает Report , об этом сказал член сборной Азербайджана по греко-римской борьбе U-17 Саид Пашаев, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы в Сербии.

"Слава Всевышнему, что я стал чемпионом. Главное, что я не подвел тренеров, родителей и самого себя. Надеюсь, мы хорошо подготовимся к предстоящему чемпионату мира и покажем более высокие результаты. Надеюсь, что мы станем первыми как в индивидуальном, так и командном зачете", - заключил С.Пашаев.

Напомним, что члены юношеской сборной Азербайджана по греко-римской борьбе U-17, завоевавшей первое место на чемпионате Европы в сербском Нови-Саде, сегодня вернулись на родину.