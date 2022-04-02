Сахиль Бабаев встретился с боксерами-ветеранами

Президент Федерации бокса Азербайджана (ФБА) Сахиль Бабаев встретился с боксерами-ветеранами.

Президент Федерации бокса Азербайджана (ФБА) Сахиль Бабаев встретился с боксерами-ветеранами.

Как сообщили Report в Федерации, во встрече приняли участие олимпийские призеры, бывшие члены национальной сборной, принимавшие участие на чемпионатах Европы и мира.

Сахиль Бабаев отметил, что главной целью являются летние Олимпийские игры 2024 года в Париже, выразил уверенность в том, что во французской столице будут побиты новые рекорды.

Говоря о важности изучения международного опыта для развития, Сахиль Бабаев сказал, что для формирования школ бокса в Азербайджане, их массовости не только в Баку, но и в регионах потребуется помощь боксеров-ветеранов. По этой причине в Федерации будет сформирован Консультативный совет из ветеранов. В связи с этим министр дал поручения бывшим боксерам, участвовавшим во встрече.

Затем боксеры-ветераны рассказали о работе, которую необходимо проделать для развития, и важных факторах для успешного выступления.