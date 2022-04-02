О нас
Аудио новости

Сахиль Бабаев встретился с боксерами-ветеранами

Сахиль Бабаев встретился с боксерами-ветеранами Президент Федерации бокса Азербайджана (ФБА) Сахиль Бабаев встретился с боксерами-ветеранами.
Индивидуальные
2 апреля 2022 г. 17:55
Сахиль Бабаев встретился с боксерами-ветеранами

Президент Федерации бокса Азербайджана (ФБА) Сахиль Бабаев встретился с боксерами-ветеранами.

Как сообщили Report в Федерации, во встрече приняли участие олимпийские призеры, бывшие члены национальной сборной, принимавшие участие на чемпионатах Европы и мира.

Сахиль Бабаев отметил, что главной целью являются летние Олимпийские игры 2024 года в Париже, выразил уверенность в том, что во французской столице будут побиты новые рекорды.

Говоря о важности изучения международного опыта для развития, Сахиль Бабаев сказал, что для формирования школ бокса в Азербайджане, их массовости не только в Баку, но и в регионах потребуется помощь боксеров-ветеранов. По этой причине в Федерации будет сформирован Консультативный совет из ветеранов. В связи с этим министр дал поручения бывшим боксерам, участвовавшим во встрече.

Затем боксеры-ветераны рассказали о работе, которую необходимо проделать для развития, и важных факторах для успешного выступления.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоSahil Babayev veteran boksçularla görüşüb

Другие новости из категории

Чемпионат Европы: Четыре азербайджанских борца вышли в полуфинал
Чемпионат Европы: Четыре азербайджанских борца вышли в полуфинал
2 апреля 2022 г. 17:35
Азербайджанский гимнаст завоевал бронзовую медаль на Кубке мира в Баку
Азербайджанский гимнаст завоевал бронзовую медаль на Кубке мира в Баку
2 апреля 2022 г. 14:38
Азербайджанские гимнасты выступят в финале Кубка мира в Баку
Азербайджанские гимнасты выступят в финале Кубка мира в Баку
2 апреля 2022 г. 10:46
Большой шлем: Еще пять азербайджанских дзюдоистов начинают борьбу
"Большой шлем": Еще пять азербайджанских дзюдоистов начинают борьбу
2 апреля 2022 г. 09:35
Олимпийские игры-2024 станут первыми в истории, где будет соблюдено гендерное равенство
Олимпийские игры-2024 станут первыми в истории, где будет соблюдено гендерное равенство
2 апреля 2022 г. 01:28
Азербайджанская борчиха стала второй в Европе
Азербайджанская борчиха стала второй в Европе
1 апреля 2022 г. 22:49
На чемпионате Европы между азербайджанским и армянским борцами произошел инцидент
На чемпионате Европы между азербайджанским и армянским борцами произошел инцидент
1 апреля 2022 г. 20:01
Чемпионат Европы: Азербайджанский борец вышел в финал, одолев армянина
Чемпионат Европы: Азербайджанский борец вышел в финал, одолев армянина
1 апреля 2022 г. 19:31
Гран-при ФИДЕ: Шахрияр Мамедъяров прекратил борьбу
Гран-при ФИДЕ: Шахрияр Мамедъяров прекратил борьбу
1 апреля 2022 г. 19:23
ЧЕ: Азербайджанские борцы вышли в полуфинал
ЧЕ: Азербайджанские борцы вышли в полуфинал
1 апреля 2022 г. 16:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi