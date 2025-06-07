Сахиб Алекперов: Следующий Tour d’Azerbaidjan будет более масштабным

Очередной международный велотур Tour d’Azerbaidjan, запланированный на 2026 год, станет самым масштабным за всю историю проведения соревнования.

Очередной международный велотур Tour d’Azerbaidjan, запланированный на 2026 год, станет самым масштабным за всю историю проведения соревнования.

Об этом в беседе с Report заявил первый вице-президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана Сахиб Алекперов.

По его словам, гонка охватит 20 городов и районов страны, в том числе освобожденные территории.

"Тур стартует в Баку и завершится финишем в Шуше. Участники также проедут через Ханкенди. Мы уже направили официальное обращение в Международный союз велосипедистов для включения велотура в календарь 2026 года", - отметил Алекперов.

Напомним, что соревнование пройдет в пять этапов: Баку-Сумгайыт, Баку-Шамахы-Исмаиллы, Габала-Огуз-Шеки-Огуз-Габала, Габала-Агдаш-Мингячевир-Гянджа и, наконец, Гянджа-Тертер-Ханкенди-Шуша.

Ранее Tour d’Azerbaidjan проводился пять раз в 2013-2017 годах.