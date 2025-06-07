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Сахиб Алекперов: Следующий Tour d’Azerbaidjan будет более масштабным

Сахиб Алекперов: Следующий Tour d’Azerbaidjan будет более масштабным Очередной международный велотур Tour d’Azerbaidjan, запланированный на 2026 год, станет самым масштабным за всю историю проведения соревнования.
Индивидуальные
7 июня 2025 г. 13:02
Сахиб Алекперов: Следующий Tour d’Azerbaidjan будет более масштабным

Очередной международный велотур Tour d’Azerbaidjan, запланированный на 2026 год, станет самым масштабным за всю историю проведения соревнования.

Об этом в беседе с Report заявил первый вице-президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана Сахиб Алекперов.

По его словам, гонка охватит 20 городов и районов страны, в том числе освобожденные территории.

"Тур стартует в Баку и завершится финишем в Шуше. Участники также проедут через Ханкенди. Мы уже направили официальное обращение в Международный союз велосипедистов для включения велотура в календарь 2026 года", - отметил Алекперов.

Напомним, что соревнование пройдет в пять этапов: Баку-Сумгайыт, Баку-Шамахы-Исмаиллы, Габала-Огуз-Шеки-Огуз-Габала, Габала-Агдаш-Мингячевир-Гянджа и, наконец, Гянджа-Тертер-Ханкенди-Шуша.

Ранее Tour d’Azerbaidjan проводился пять раз в 2013-2017 годах.

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Версия на азербайджанском языке Sahib Ələkbərov: "Növbəti “Tour d’Azerbaidjan” velosiped yarışı əvvəlkilərdən daha əhatəli olacaq"

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