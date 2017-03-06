Сахиб Алекперов избран членом исполнительного комитета Европейского союза велосипедистов 

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Вице-президент Федерации велоспорта Азербайджана, заместитель министра налогов Сахиб Алекперов будет работать на новой должности.

Как сообщает Report, С. Алекперов избран членом исполнительного комитета Европейского союза велосипедистов (ЕСВ). Выборы состоялись в рамках генеральной ассамблеи ЕСВ, проходившей в столице Бельгии Брюсселе. Кроме азербайджанского функционера, датчанин Хенрик Йенс Йенсен, немец Мартин Вольф, полячка Агата Ланг, россиянин Александр Гусятников, а также швейцарец Рокко Каттанео стали членами комитета. Трое из последних лиц были также избраны вице-президентами ЕСВ. Должность главного секретаря поручили Энрико Делла Каса. На генеральной ассамблее также избран президент ЕСВ. Француз Давид Лаппартьен вновь будет работать на этой должности.

Отметим, что все руководящие лица будут занимать свои посты до 2021 года.