Сафарли: После победы над cборной Армении мы стали еще больше верить в себя

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ "Становиться чемпионом всегда приятно. Их неправильно сравнивать. Потому что мы и в 2009, и 2013 году очень радовались, когда впервые стали чемпионами. Это победа всего Азербайджана, всех нас".

Как сообщает Report, об этом сказал Эльтадж Сафарли, капитан мужской сборной Азербайджана по шахматам, ставшей в третий раз чемпионом Европы на греческом острове Крит.

Он сказал, что национальная команда, несмотря на поражение в первом туре, не потеряла веру в победу. По словам Э. Сафарли, азербайджанские шахматисты выступили достойно звания победителей: "Хочу поздравить всех с третьим чемпионским титулом. Хотелось бы отметить, что за последние 6 чемпионатов Европы мы завоевали 5 медалей. Одна из них бронзовая, одна серебряная и три золотых медалей. В целом, чемпионат состоявшийся в Греции, получился очень удачным для Азербайджана. Мы постарались, сделали все возможное и заняли первое место".

Отметив успешность в качестве капитана, Э. Сафарли сказал, что сборная Азербайджана после победы над cборной Армении еще больше стала верить в себя: "Моя работа в качестве капитана была удачной. Но я считаю, что это победа ребят. Матч с Арменией получился сложным. После этой встречи мы стали больше верить в себя".