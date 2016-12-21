Садыг Садыгов: Мы поговорим с Зайзенбахером после суда

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ "Я и раньше говорил, что Петер Зайзенбахер не является нашим главным тренером. Что я могу сделать, если он сбежал? У нас был контракт до Летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. После олимпиады срок контракта с Петером истек".

Об этом в заявлении Report сказал вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Садыг Садыгов, касаясь продолжающегося в Австрии суда над бывшим главным тренером национальной сборной Петером Зайзенбахером.

С.Садыгов сказал, что они поговорят со специалистом после того, как станут известны результаты судебного процесса, связанного с сексуальным насилием: "В соответствии с судебным процессом, мы приостановили все вопросы, которые будут повторно рассмотрены после того, как все разрешится. По словам Зайзенбахера, на него клевещут. Мы верим ему, однако ждем решения суда. Пока ничего не известно. На данный момент у нас нет с ним контракта. Если все решится положительно, контракт будет пересмотрен. Там есть определенные условия. Может мы не согласимся с ним?! Можем он не сможет приехать?! Все вопросы будут рассмотрены после решения суда".

Официальный представитель федерации также заявил, что они не держат связь с П.Зайзенбахером: "Мы не говорили с ним. Как мы можем говорить с Зайзенбахером, если его не может найти даже адвокат? Хочу повториться, мы можем поговорить с ним только после завершения судебного процесса".

Отметим, что бывший главный тренер обвиняется в сексуальном насилии в отношении малолетних девочек. Судебный процесс продолжается. Вчера австрийские СМИ распространили информацию о том, что Зайзенбахер уклоняется от суда и его не может найти даже адвокат.