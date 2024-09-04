Сабир Зейналов: Постараюсь добиться лучшего результата на Паралимпиаде в Лос-Анджелесе

Для меня большая гордость завоевать бронзовую медаль на Летних Паралимпийских играх в Париже. Постараюсь добиться лучшего результата на Паралимпиаде в Лос-Анджелесе.

Для меня большая гордость завоевать бронзовую медаль на Летних Паралимпийских играх в Париже. Постараюсь добиться лучшего результата на Паралимпиаде в Лос-Анджелесе.

Как сообщает Report , об этом по возвращении на родину в Международном аэропорту Гейдар Алиев сказал азербайджанский паратхэквондист Сабир Зейналов, который стал бронзовым призером Париж-2024.

"Я приложу все усилия, чтобы вернуться на родину с золотой медалью в 2028 году [с Паралимпиады в Лос-Анджелесе]", - сказал он.

Спортсмен подчеркнул, что извлек урок из своих ошибок.

"К сожалению, из-за некоторых ошибок в Париже мне не удалось стать чемпионом. Необходимо учиться на этих ошибках и лучше выступить на предстоящих турнирах", - добавил паратхэквондист.

Напомним, что Сабир Зейналов завоевал первую медаль Азербайджана на Париж-2024. Эта медаль также стала первой наградой, завоеванной членами сборной по этому виду спорта на Паралимпиадах.