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Сабир Зейналов: Моя цель - золото Паралимпиады-2028

Сабир Зейналов: Моя цель - золото Паралимпиады-2028 Азербайджанский паратхэквондист Сабир Зейналов, завоевавший бронзовую медаль на проходящих во Франции летних Паралимпийских играх "Париж-2024", выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву и вице-президенту Мехрибан Алиевой за поддержку и внимание.
Индивидуальные
30 августа 2024 г. 12:20
Сабир Зейналов: Моя цель - золото Паралимпиады-2028

Азербайджанский паратхэквондист Сабир Зейналов, завоевавший бронзовую медаль на проходящих во Франции летних Паралимпийских играх "Париж-2024", выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву и вице-президенту Мехрибан Алиевой за поддержку и внимание.

Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в категории К44, рассказал, что гордится тем, что завоевал награду в 19 лет.

"Моей целью было вернуться домой чемпионом, однако из-за определенных ошибок я упустил золотую медаль. Теперь я поставил новые цели - стать чемпионом мира и Европы, а также выиграть золотую медаль на Паралимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе", - сказал он.

Отметим, что Паралимпиада завершится 8 сентября.

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Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə üçüncü olan Azərbaycan paralimpiyaçısı: Səhvlərə görə qızıl medalı əldən verdim

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