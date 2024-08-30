Сабир Зейналов: Моя цель - золото Паралимпиады-2028

Азербайджанский паратхэквондист Сабир Зейналов, завоевавший бронзовую медаль на проходящих во Франции летних Паралимпийских играх "Париж-2024", выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву и вице-президенту Мехрибан Алиевой за поддержку и внимание.

Азербайджанский паратхэквондист Сабир Зейналов, завоевавший бронзовую медаль на проходящих во Франции летних Паралимпийских играх "Париж-2024", выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву и вице-президенту Мехрибан Алиевой за поддержку и внимание.

Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в категории К44, рассказал, что гордится тем, что завоевал награду в 19 лет.

"Моей целью было вернуться домой чемпионом, однако из-за определенных ошибок я упустил золотую медаль. Теперь я поставил новые цели - стать чемпионом мира и Европы, а также выиграть золотую медаль на Паралимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе", - сказал он.

Отметим, что Паралимпиада завершится 8 сентября.