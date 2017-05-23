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    С участием президента состоялась встреча со спортсменами-победителями Исламиады, их тренерами и представителями спортивной общественности

    Президент Ильхам Алиев выступил на встрече с речью© President.az

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ 23 мая состоялась встреча со спортсменами-победителями IV Игр исламской солидарности "Баку-2017", их тренерами и представителями спортивной общественности Азербайджана.

    Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди, председатель Организационного комитета IV Игр исламской солидарности "Баку-2017" Мехрибан Алиева и члены семьи приняли участие во встрече.

    Президент Ильхам Алиев выступил на встрече с речью.

    Затем был продемонстрирован видеоролик, отражающий самые незабываемые моменты IV Игр исламской солидарности, в том числе выступления азербайджанских спортсменов.

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