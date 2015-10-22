С Федерацией мотоспорта Бахрейна подписано соглашение о сотрудничестве в соревнованиях "Формула 1"

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Делегация специалистов Федерации мотоспорта Бахрейна и Клуба маршалов Бахрейна совершила свой первый визит в Баку, который следующим летом примет Гран-При Европы в рамках соревнований "Формулы 1".

Как сообщает Report, официальный промотер гонки в Азербайджане Baku City Circuit (BCC) и Федерация мотоспорта Бахрейна подписали соглашение, согласно которому эксперты из Ближнего Востока окажут содействие в организации первой в истории Азербайджана гонки "Формулы 1".

Азербайджанская автомобильная федерация (ААФ) поддерживает данное партнерство и внесет свой вклад в организацию мероприятия в качестве органа, регулирующего процесс проведения соревнований в сфере мотоспорта. Сотрудничество с Бахрейном предусматривает проведение тренингов и обмен информацией в части обеспечения безопасности на трассе, включая мероприятия по управлению гонками и оперативной передачи информации с трассы, организацию противопожарной, спасательной и медицинской служб вдоль трассы, а также привлечение маршалов, отвечающих за обеспечение безопасности водителей на трассе. За соревнованиями будут следить более 500 млн. телезрителей.

Отметим, что Baku City Circuit станет второй по длине трассой в календаре Формулы 1 с протяженностью немного более 6 километров. Специально построенная городская трасса Baku City Circuit станет местом проведения соревнования гоночных болид, которые пройдут по центру Баку с великолепными видами на старый город - Ичеришехер - признанный памятник всемирного наследия ЮНЕСКО, а также с видами на уникальные объекты современной архитектуры и прекрасной набережной Каспийского моря.