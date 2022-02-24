С чемпионом "Формулы-1" продлят контракт

Выступающая в чемпионате мира по "Формуле-1" команда Red Bull продлит контракт со своим пилотом Максом Ферстаппеном.

Выступающая в чемпионате мира по "Формуле-1" команда Red Bull продлит контракт со своим пилотом Максом Ферстаппеном.

Как передает Report со ссылкой на издание RacingNews365, зарплата 25-летнего водителя будет повышена с 25 до 30 млн долларов США без учета бонусов.

Действующий контракт нидерландского пилота истечет в 2023 году.

Выступающий с 2016 года в Red Bull Ферстаппен в прошлом году стал чемпионом.

Сезон "Формулы-1" стартует 20 марта в Бахрейне. 10-12 июня в Баку состоится Гран-при Азербайджана.