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С чемпионом "Формулы-1" продлят контракт

С чемпионом "Формулы-1" продлят контракт Выступающая в чемпионате мира по "Формуле-1" команда Red Bull продлит контракт со своим пилотом Максом Ферстаппеном.
Индивидуальные
24 февраля 2022 г. 14:58
С чемпионом Формулы-1 продлят контракт

Выступающая в чемпионате мира по "Формуле-1" команда Red Bull продлит контракт со своим пилотом Максом Ферстаппеном.

Как передает Report со ссылкой на издание RacingNews365, зарплата 25-летнего водителя будет повышена с 25 до 30 млн долларов США без учета бонусов.

Действующий контракт нидерландского пилота истечет в 2023 году.

Выступающий с 2016 года в Red Bull Ферстаппен в прошлом году стал чемпионом.

Сезон "Формулы-1" стартует 20 марта в Бахрейне. 10-12 июня в Баку состоится Гран-при Азербайджана.

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