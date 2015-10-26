С 1 ноября CBC Sport начнет вещание посредством спутника Azerspace

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ С 1 ноября начнется трансляция CBC Sport посредством спутника Azerspace.

Об этом Report сообщил генеральный директор канала Ильхам Рустамов.

По его словам, тестовая трансляция CBC Sport с первого дня следующего месяца будет заменена на непрерывную трансляцию: "Мы понимаем беспокойство людей, которые не могут смотреть канал в некоторых регионах. С 1 ноября все смогут смотреть наши передачи круглосуточно по обычной и спутниковой антенне.

Отметим, что телеканал CBC Sport с 1 октября начал тестовую трансляцию.