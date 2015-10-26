 Наверх
    Закрыть фоторежим

    С 1 ноября CBC Sport начнет вещание посредством спутника Azerspace

    Телеканал будет доступен каждому

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ С 1 ноября начнется трансляция CBC Sport посредством спутника Azerspace.

    Об этом Report сообщил генеральный директор канала Ильхам Рустамов.

    По его словам, тестовая трансляция CBC Sport с первого дня следующего месяца будет заменена на непрерывную трансляцию: "Мы понимаем беспокойство людей, которые не могут смотреть канал в некоторых регионах. С 1 ноября все смогут смотреть наши передачи круглосуточно по обычной и спутниковой антенне. 

    Отметим, что телеканал CBC Sport с 1 октября начал тестовую трансляцию. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi